В Тегеране при взрыве пострадали три человека
В регионе
- 13 февраля, 2026
- 10:38
В столице Ирана Тегеране произошел взрыв, в результате которого пострадали три человека.
Как сообщает Report со ссылкой на IRNA, об этом заявил представитель пожарной службы города Джалал Малеки.
По его словам, инцидент произошел в жилом доме на улице Мовлеви. К месту происшествия были направлены три пожарные бригады.
Спасателям удалось вывести трех человек, одного из них извлекли из-под завалов.
Предварительно, причиной возгорания стал взрыв газового баллона.
