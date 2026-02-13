В Тегеране при взрыве пострадали три человека

В столице Ирана Тегеране произошел взрыв, в результате которого пострадали три человека.

Как сообщает Report со ссылкой на IRNA, об этом заявил представитель пожарной службы города Джалал Малеки.

По его словам, инцидент произошел в жилом доме на улице Мовлеви. К месту происшествия были направлены три пожарные бригады.

Спасателям удалось вывести трех человек, одного из них извлекли из-под завалов.

Предварительно, причиной возгорания стал взрыв газового баллона.