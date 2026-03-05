В Казахстане погиб военнослужащий из-за инцидента с военной техникой

Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    • 05 марта, 2026
    • 19:54
    В Абайской области Казахстана в результате инцидента с военной техникой погиб военнослужащий контрактной службы.

    Как передает Report, об этом сообщили казахстанские СМИ со ссылкой на пресс-службу Абайского регионального гарнизона.

    По данным пресс-службы, военнослужащий получил травмы, несовместимые с жизнью, из-за нарушения мер безопасности при эксплуатации военной техники.

    В настоящее время на месте происшествия работают представители компетентных органов, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По данному факту начато досудебное расследование.

