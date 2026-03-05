В Казахстане погиб военнослужащий из-за инцидента с военной техникой
В регионе
- 05 марта, 2026
- 19:54
В Абайской области Казахстана в результате инцидента с военной техникой погиб военнослужащий контрактной службы.
Как передает Report, об этом сообщили казахстанские СМИ со ссылкой на пресс-службу Абайского регионального гарнизона.
По данным пресс-службы, военнослужащий получил травмы, несовместимые с жизнью, из-за нарушения мер безопасности при эксплуатации военной техники.
В настоящее время на месте происшествия работают представители компетентных органов, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По данному факту начато досудебное расследование.
Последние новости
20:04
Министры обороны Азербайджана и Турции обсудили атаки Ирана на НахчыванВнешняя политика
20:02
В Баку будет создан Центр передового опыта OracleИКТ
19:58
Баку и София обсуждают подписание 8 двухсторонних соглашенийВнешняя политика
19:55
Министры обороны Азербайджана и Грузии обсудили региональную безопасностьАрмия
19:54
В Казахстане погиб военнослужащий из-за инцидента с военной техникойВ регионе
19:52
Руслан Стоянов: Политический диалог между Софией и Баку заметно активизировалсяВнешняя политика
19:41
Глава МИД Израиля назвал неприемлемой атаку Ирана на Азербайджан - ОБНОВЛЕНОВнешняя политика
19:41
Ана Бирчалл осудила атаку Ирана на АзербайджанВнешняя политика
19:40