Марта Кос: Босния и Герцеговина все больше отдаляется от интеграции в ЕС

Босния и Герцеговина все больше отдаляется от пути евроинтеграции.

Как сообщает балканское бюро Report, об этом заявила комиссар Европейского союза (ЕС) по вопросам расширения Марта Кос.

Представляя новый пакет расширения Европейской комиссии, она отметила, что основные реформы, связанные с ЕС, в стране до сих пор не приняты, а деятельность исполнительной и законодательной властей замедляется из-за отсутствия функциональной правящей коалиции.

По словам Кос, в преддверии всеобщих выборов в Боснии и Герцеговине усилились политическая раздробленность и антиевропейская риторика.

Еврокомиссар заявила, что страна должна продемонстрировать решимость и оперативно предпринять соответствующие шаги для продвижения в процессе интеграции в ЕС.

Кос, коснувшись в рамках процесса расширения также ситуации в Черногории, отметила, что эта страна добилась наибольшего прогресса среди кандидатов и имеет четкую перспективу стать 28-м членом ЕС. По ее словам, подготовка договора о членстве с Черногорией уже начата, и если нынешняя динамика сохранится, страна может стать членом Евросоюза в 2028 году.