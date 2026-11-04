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    Глава МИД Эстонии посетит Азербайджан в конце ноября

    Внешняя политика
    • 04 ноября, 2026
    • 18:09
    Глава МИД Эстонии посетит Азербайджан в конце ноября

    Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна в конце ноября посетит Азербайджан, чтобы принять участие в официальной церемонии открытия нового посольства страны в Баку.

    Как передает Report, об этом заявил Маргус Цахкна.

    "Укрепление нашего партнерства подтверждается в том числе и новым посольством Эстонии в Баку, которое я имею честь официально открыть в конце этого месяца", - сказал глава МИД.

    Он также отметил, что Азербайджан является важным партнером Эстонии на Южном Кавказе.

    "За последние годы наши отношения значительно укрепились, и мы последовательно расширяем сотрудничество в сферах цифровизации, торговли, зеленых технологий и логистики", - заявил Цахкна.

    Маргус Цахкна Азербайджано-эстонские отношения
    Estoniyanın XİN başçısı noyabrın sonunda Azərbaycana səfər edəcək
    Estonian foreign minister to visit Azerbaijan in late November
    44 filmi
    44 filmi

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