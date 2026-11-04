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    Глава Нацбанка Украины не намерен уходить в отставку под политическим давлением

    Другие страны
    • 04 ноября, 2026
    • 18:01
    Глава Нацбанка Украины не намерен уходить в отставку под политическим давлением

    Глава Национального банка Украины (НБУ) Андрей Пышный заявил, что не подавал заявление об отставке и продолжает исполнять свои обязанности, несмотря на сообщения о возможном рассмотрении Верховной Радой вопроса о его увольнении.

    Как передает Report, об этом Пышный написал на своей странице в Facebook в среду.

    "Никакого заявления об отставке я не писал и не подавал. Продолжаю исполнять свои обязанности и не намерен покидать пост под политическим давлением", - отметил он.

    Пышный напомнил, что законодательство устанавливает семилетний срок полномочий главы Нацбанка и исчерпывающий перечень оснований для его досрочного увольнения. По его словам, эти нормы призваны обеспечивать независимость центрального банка от политического давления.

    Появление вопроса о его возможной отставке в публичном пространстве глава НБУ связал с "длительным политическим давлением, манипуляциями, целенаправленной и скоординированной кампанией по дискредитации".

    Ранее в проекте повестки дня Верховной Рады на пленарную неделю 9–13 ноября появился пункт об увольнении Пышного. При этом соответствующее постановление пока не зарегистрировано, а официальное представление президента Украины об увольнении главы НБУ отсутствует.

    Пышный возглавляет Национальный банк Украины с октября 2022 года. Срок его полномочий истекает в 2029 году.

    Андрей Пышный Нацбанк Украины
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