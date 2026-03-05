Граждане 45 стран вывезены из Ирана через Азербайджан

С начала военной операции США и Израиля из Ирана в Азербайджан эвакуированы более 1,3 тыс. граждан 45 стран.

Как сообщает Report, с 28 февраля государственную границу Азербайджана пересекли в общей сложности 1317 человек.

Среди эвакуированных - граждане 45 различных государств.

В частности, в период с 08:00 28 февраля до 10:00 5 марта азербайджано-иранскую границу пересекли 259 граждан Азербайджана.