Граждане 45 стран вывезены из Ирана через Азербайджан
Внутренняя политика
- 05 марта, 2026
- 10:45
С начала военной операции США и Израиля из Ирана в Азербайджан эвакуированы более 1,3 тыс. граждан 45 стран.
Как сообщает Report, с 28 февраля государственную границу Азербайджана пересекли в общей сложности 1317 человек.
Среди эвакуированных - граждане 45 различных государств.
В частности, в период с 08:00 28 февраля до 10:00 5 марта азербайджано-иранскую границу пересекли 259 граждан Азербайджана.
