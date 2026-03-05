Глава МИД Израиля назвал неприемлемой атаку Ирана на Азербайджан

Глава МИД Израиля осудил атаку Ирана на Азербайджан, назвал ее неприемлемой.

Как передает Report, об этом он написал в соцсети Х, комментируя итоги телефонного разговора с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

"Я поговорил со своим другом, министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым. Я осудил явную и целенаправленную агрессию Ирана против Азербайджана. Эта агрессия против него и других стран региона абсолютно недопустима и вновь доказывает безумство иранского режима", - написал он.

Саар добавил, что Израиль решительно настроен продолжать военную операцию в Иране "до достижения ее целей".

Напомним, что 5 марта беспилотные летательные аппараты, запущенные с территории Ирана, атаковали объекты на территории Нахчывана. Один из дронов упал на здание терминала Нахчыванского международного аэропорта, второй - рядом со зданием школы в селе Шекерабад. В результате атаки аэропорта четверо гражданских лиц получили ранения. Посол Исламской Республики Иран в Азербайджане Моджтаба Демирчилу вызван в МИД. Азербайджан заявил, что оставляет за собой право на ответный удар.