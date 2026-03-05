Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Глава МИД Израиля назвал неприемлемой атаку Ирана на Азербайджан

    • 05 марта, 2026
    • 18:10
    Глава МИД Израиля осудил атаку Ирана на Азербайджан, назвал ее неприемлемой.

    Как передает Report, об этом он написал в соцсети Х, комментируя итоги телефонного разговора с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

    "Я поговорил со своим другом, министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым. Я осудил явную и целенаправленную агрессию Ирана против Азербайджана. Эта агрессия против него и других стран региона абсолютно недопустима и вновь доказывает безумство иранского режима", - написал он.

    Саар добавил, что Израиль решительно настроен продолжать военную операцию в Иране "до достижения ее целей".

    Напомним, что 5 марта беспилотные летательные аппараты, запущенные с территории Ирана, атаковали объекты на территории Нахчывана. Один из дронов упал на здание терминала Нахчыванского международного аэропорта, второй - рядом со зданием школы в селе Шекерабад. В результате атаки аэропорта четверо гражданских лиц получили ранения. Посол Исламской Республики Иран в Азербайджане Моджтаба Демирчилу вызван в МИД. Азербайджан заявил, что оставляет за собой право на ответный удар.

