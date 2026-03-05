Israeli foreign minister calls Iran's attack on Azerbaijan 'unacceptable'
Foreign policy
- 05 March, 2026
- 18:25
The Israeli Foreign Minister Gideon Saar condemned Iran's attack on Azerbaijan, calling it unacceptable, Report informs.
"Spoke with my friend, Azerbaijan's FM Jeyhun Bayramov. I condemned Iran's overt and deliberate aggression against Azerbaijan," Saar wrote on X.
According to him, "This aggression against Azerbaijan and against other countries in the region is completely unacceptable and once again proves that the Iranian regime is insane and unrestrained."
He further stressed that "Israel is determined to continue the military operation until its objectives are achieved."
