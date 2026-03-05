Ilham Aliyev Drone attack on Nakhchivan airport WUF13 US and Israel Operation Against Iran SGC Advisory Council
    Ilham Aliyev Drone attack on Nakhchivan airport WUF13 US and Israel Operation Against Iran SGC Advisory Council

    Israeli foreign minister calls Iran's attack on Azerbaijan 'unacceptable'

    Foreign policy
    • 05 March, 2026
    • 18:25
    Israeli foreign minister calls Iran's attack on Azerbaijan 'unacceptable'

    The Israeli Foreign Minister Gideon Saar condemned Iran's attack on Azerbaijan, calling it unacceptable, Report informs.

    "Spoke with my friend, Azerbaijan's FM Jeyhun Bayramov. I condemned Iran's overt and deliberate aggression against Azerbaijan," Saar wrote on X.

    According to him, "This aggression against Azerbaijan and against other countries in the region is completely unacceptable and once again proves that the Iranian regime is insane and unrestrained."

    He further stressed that "Israel is determined to continue the military operation until its objectives are achieved."

    Israel Gideon Saar Drone attack on Nakhchivan airport Jeyhun Bayramov
    İsrail XİN başçısı İranın Azərbaycana hücumunu qəbuledilməz adlandırıb
    Глава МИД Израиля назвал неприемлемой атаку Ирана на Азербайджан

    Latest News

    18:25

    Israeli foreign minister calls Iran's attack on Azerbaijan 'unacceptable'

    Foreign policy
    18:18
    Photo

    Azerbaijan, OECD mull current cooperation and future partnership prospects

    Economy
    18:05

    Moldova's foreign minister to visit Azerbaijan

    Foreign policy
    17:55

    Kazakh Foreign Minister expresses deep concern over Iran's attack on Nakhchivan

    Foreign policy
    17:54

    Lebanon decides to end its visa-free regime for Iranian citizens

    Other countries
    17:47

    MFA: Türkiye condemns Iran's drone attack, reaffirms support for Azerbaijan

    Region
    17:34

    France's ambassador to Azerbaijan denounces Iranian drone strikes on Nakhchivan

    Foreign policy
    17:34
    Photo

    Azerbaijan, UK discuss investments in AI data centers

    ICT
    17:25

    GUAM Secretariat condemns Iranian drone attacks on Azerbaijan's Nakhchivan

    Foreign policy
    All News Feed