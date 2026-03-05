Глава МИД Пакистана выразил обеспокоенность атакой дронов на Азербайджан

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов 5 марта провел телефонный разговор с заместителем премьер-министра, министром иностранных дел Пакистана Мухаммадом Исхаком Даром.

Как передает Report со ссылкой на МИД Азербайджана, беседа состоялась по инициативе пакистанской стороны.

В ходе разговора Исхак Дар выразил глубокую обеспокоенность атакой дронов на территорию Азербайджана. Подчеркивалась неприемлемость подобных действий, способных привести к дальнейшей эскалации в регионе.

Джейхун Байрамов, в свою очередь, отметил, что Азербайджан ожидает от иранской стороны прояснения произошедшего и предоставления соответствующих разъяснений в кратчайшие сроки.

Стороны также обменялись мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес для Азербайджана и Пакистана.

Напомним, что 5 марта беспилотные летательные аппараты, запущенные с территории Ирана, атаковали объекты на территории Нахчывана. Один из дронов упал на здание терминала Нахчыванского международного аэропорта, второй - рядом со зданием школы в селе Шекерабад. В результате атаки аэропорта четверо гражданских лиц получили ранения. Посол Исламской Республики Иран в Азербайджане Моджтаба Демирчилу вызван в МИД. Азербайджан заявил, что оставляет за собой право на ответный удар.