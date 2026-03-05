Pakistan Azərbaycana edilən dron hücumu ilə bağlı dərin narahatlığını ifadə edib
Xarici siyasət
- 05 mart, 2026
- 19:27
Pakistan İslam Respublikasının Baş nazirinin müavini, xarici işlər naziri Məhəmməd İshaq Dar Azərbaycanın xarici işlər naziri Ceyhun Bayramova zəng vurub.
"Report" xəbər verir ki, telefon danışığı zamanı, Pakistan tərəfi Azərbaycana edilən dron hücumu ilə bağlı dərin narahatlığını ifadə edib.
Bölgədə geniş eskalasiyaya səbəb ola biləcək bu kimi addımların qəbuledilməz olduğu diqqətə çatdırılıb.
Nazir Ceyhun Bayramov İran tərəfindən qısa müddət ərzində məsələyə aydınlıq gətirilməsini və müvafiq izahat verilməsini gözlədiyimizi vurğulayıb.
Nazirlər həmçinin Azərbaycan və Pakistan arasında qarşılıqlı maraq doğuran digər məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparıblar.
Son xəbərlər
19:37
Tokayev İranın Naxçıvana hücumunu pisləyibXarici siyasət
19:35
Səfir: Bolqarıstan İranın Naxçıvana dron hücumunu qətiyyətlə pisləyirXarici siyasət
19:33
Paşinyan regiondakı vəziyyətlə əlaqədar Təhlükəsizlik Şurasının iclasını keçiribRegion
19:33
İsrail XİN başçısı İranın Azərbaycana hücumunu qəbuledilməz adlandırıb - YENİLƏNİBXarici siyasət
19:28
Foto
Bu günədək Azərbaycan vasitəsilə 46 ölkənin 1341 vətəndaşı İrandan təxliyə olunub - YENİLƏNİBDaxili siyasət
19:27
Pakistan Azərbaycana edilən dron hücumu ilə bağlı dərin narahatlığını ifadə edibXarici siyasət
19:25
Türkiyə və Azərbaycan müdafiə nazirləri İranın Naxçıvana hücumunu müzakirə ediblərXarici siyasət
19:22
Niderland İranın Naxçıvana hücumunu pisləyibXarici siyasət
19:18