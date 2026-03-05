Ана Бирчалл осудила атаку Ирана на Азербайджан

Бывший заместитель премьер-министра Румынии Ана Бирчалл осудила атаку Ирана на Нахчыванскую Автономную Республику Азербайджана.

Как передает Report, об этом Бирчалл написала на своей странице в социальной сети X.

"Я осуждаю атаку Ирана на суверенное государство Азербайджан. Это является эскалацией конфликта на более широкий регион. Азербайджан - опора мира в регионе и за его пределами", - написала она.

Бирчалл также сообщила, что на следующей неделе примет участие в XIII Глобальном Бакинском форуме, где будут обсуждаться вопросы глобальной безопасности.

Напомним, что 5 марта беспилотные летательные аппараты, запущенные с территории Ирана, атаковали объекты на территории Нахчывана. Один из дронов упал на здание терминала Нахчыванского международного аэропорта, второй - рядом со зданием школы в селе Шекерабад. В результате атаки аэропорта четверо гражданских лиц получили ранения. Посол Исламской Республики Иран в Азербайджане Моджтаба Демирчилу вызван в МИД. Азербайджан заявил, что оставляет за собой право на ответный удар.