Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана

    Эрдоган в беседе с Ильхамом Алиевым осудил иранские удары по Нахчывану

    Внешняя политика
    • 05 марта, 2026
    • 19:40
    Эрдоган в беседе с Ильхамом Алиевым осудил иранские удары по Нахчывану

    Президент Туреции Реджеп Тайип Эрдоган позвонил азербайджанскому лидеру Ильхаму Алиеву.

    Как сообщает Report, президент Турции сказал, что осуждает дроновую атаку со стороны Исламской Республики Иран на Нахчыванскую Автономную Республику, выразив поддержку братскому народу Азербайджана.

    Глава нашего государства поблагодарил Реджепа Тайипа Эрдогана за телефонный звонок и его позицию.

    Удар по аэропорту Нахчывана Реджеп Тайип Эрдоган Ильхам Алиев Турция Азербайджан Иран
    Ərdoğan Prezident İlham Əliyevə zəng edib, İranın dron hücumunu qınayıb
    Erdogan calls President Ilham Aliyev, condemns Iran's drone attack on Nakhchivan
    Ты - Король

    Последние новости

    20:04

    Министры обороны Азербайджана и Турции обсудили атаки Ирана на Нахчыван

    Внешняя политика
    20:02

    В Баку будет создан Центр передового опыта Oracle

    ИКТ
    19:58

    Баку и София обсуждают подписание 8 двухсторонних соглашений

    Внешняя политика
    19:55

    Министры обороны Азербайджана и Грузии обсудили региональную безопасность

    Армия
    19:54

    В Казахстане погиб военнослужащий из-за инцидента с военной техникой

    В регионе
    19:52

    Руслан Стоянов: Политический диалог между Софией и Баку заметно активизировался

    Внешняя политика
    19:41

    Глава МИД Израиля назвал неприемлемой атаку Ирана на Азербайджан - ОБНОВЛЕНО

    Внешняя политика
    19:41

    Ана Бирчалл осудила атаку Ирана на Азербайджан

    Внешняя политика
    19:40

    Эрдоган в беседе с Ильхамом Алиевым осудил иранские удары по Нахчывану

    Внешняя политика
    Лента новостей