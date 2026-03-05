Эрдоган в беседе с Ильхамом Алиевым осудил иранские удары по Нахчывану

Президент Туреции Реджеп Тайип Эрдоган позвонил азербайджанскому лидеру Ильхаму Алиеву.

Как сообщает Report, президент Турции сказал, что осуждает дроновую атаку со стороны Исламской Республики Иран на Нахчыванскую Автономную Республику, выразив поддержку братскому народу Азербайджана.

Глава нашего государства поблагодарил Реджепа Тайипа Эрдогана за телефонный звонок и его позицию.