Ərdoğan Prezident İlham Əliyevə zəng edib, İranın dron hücumunu qınayıb
Xarici siyasət
- 05 mart, 2026
- 19:18
Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan azərbaycanlı həmkarı İlham Əliyevə zəng edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Prezidentinin Mətbuat Xidməti məlumat yayıb.
Türkiyə Prezidenti İran tərəfindən Naxçıvan Muxtar Respublikasına edilən dron hücumunu qınadığını deyib, qardaş Azərbaycan xalqına dəstəyini ifadə edib.
Dövlət başçısı telefon zənginə və mövqeyinə görə Rəcəb Tayyib Ərdoğana minnətdarlığını bildirib.
Son xəbərlər
19:37
Tokayev İranın Naxçıvana hücumunu pisləyibXarici siyasət
19:35
Səfir: Bolqarıstan İranın Naxçıvana dron hücumunu qətiyyətlə pisləyirXarici siyasət
19:33
Paşinyan regiondakı vəziyyətlə əlaqədar Təhlükəsizlik Şurasının iclasını keçiribRegion
19:33
İsrail XİN başçısı İranın Azərbaycana hücumunu qəbuledilməz adlandırıb - YENİLƏNİBXarici siyasət
19:28
Foto
Bu günədək Azərbaycan vasitəsilə 46 ölkənin 1341 vətəndaşı İrandan təxliyə olunub - YENİLƏNİBDaxili siyasət
19:27
Pakistan Azərbaycana edilən dron hücumu ilə bağlı dərin narahatlığını ifadə edibXarici siyasət
19:25
Türkiyə və Azərbaycan müdafiə nazirləri İranın Naxçıvana hücumunu müzakirə ediblərXarici siyasət
19:22
Niderland İranın Naxçıvana hücumunu pisləyibXarici siyasət
19:18