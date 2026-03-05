İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası
    İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası

    Ərdoğan Prezident İlham Əliyevə zəng edib, İranın dron hücumunu qınayıb

    Xarici siyasət
    • 05 mart, 2026
    • 19:18
    Ərdoğan Prezident İlham Əliyevə zəng edib, İranın dron hücumunu qınayıb

    Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan azərbaycanlı həmkarı İlham Əliyevə zəng edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Prezidentinin Mətbuat Xidməti məlumat yayıb.

    Türkiyə Prezidenti İran tərəfindən Naxçıvan Muxtar Respublikasına edilən dron hücumunu qınadığını deyib, qardaş Azərbaycan xalqına dəstəyini ifadə edib.

    Dövlət başçısı telefon zənginə və mövqeyinə görə Rəcəb Tayyib Ərdoğana minnətdarlığını bildirib.

    Erdogan calls President Ilham Aliyev, condemns Iran's drone attack on Nakhchivan

    Son xəbərlər

    19:37

    Tokayev İranın Naxçıvana hücumunu pisləyib

    Xarici siyasət
    19:35

    Səfir: Bolqarıstan İranın Naxçıvana dron hücumunu qətiyyətlə pisləyir

    Xarici siyasət
    19:33

    Paşinyan regiondakı vəziyyətlə əlaqədar Təhlükəsizlik Şurasının iclasını keçirib

    Region
    19:33

    İsrail XİN başçısı İranın Azərbaycana hücumunu qəbuledilməz adlandırıb - YENİLƏNİB

    Xarici siyasət
    19:28
    Foto

    Bu günədək Azərbaycan vasitəsilə 46 ölkənin 1341 vətəndaşı İrandan təxliyə olunub - YENİLƏNİB

    Daxili siyasət
    19:27

    Pakistan Azərbaycana edilən dron hücumu ilə bağlı dərin narahatlığını ifadə edib

    Xarici siyasət
    19:25

    Türkiyə və Azərbaycan müdafiə nazirləri İranın Naxçıvana hücumunu müzakirə ediblər

    Xarici siyasət
    19:22

    Niderland İranın Naxçıvana hücumunu pisləyib

    Xarici siyasət
    19:18

    Ərdoğan Prezident İlham Əliyevə zəng edib, İranın dron hücumunu qınayıb

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti