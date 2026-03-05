Министры обороны Азербайджана и Грузии обсудили региональную безопасность

Министр обороны Грузии Иракли Чиковани позвонил азербайджанскому коллеге генерал-полковнику Закиру Гасанову.

Как передает Report, об этом сообщило Минобороны Азербайджана.

Отмечается, что в ходе телефонного разговора стороны провели подробный обмен мнениями по вопросам межведомственных связей, по текущей ситуации в регионе и в сфере безопасности.

Министры также обсудили перспективы развития двустороннего военного сотрудничества между странами.