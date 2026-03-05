Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Министры обороны Азербайджана и Грузии обсудили региональную безопасность

    Армия
    • 05 марта, 2026
    • 19:55
    Министры обороны Азербайджана и Грузии обсудили региональную безопасность

    Министр обороны Грузии Иракли Чиковани позвонил азербайджанскому коллеге генерал-полковнику Закиру Гасанову.

    Как передает Report, об этом сообщило Минобороны Азербайджана.

    Отмечается, что в ходе телефонного разговора стороны провели подробный обмен мнениями по вопросам межведомственных связей, по текущей ситуации в регионе и в сфере безопасности.

    Министры также обсудили перспективы развития двустороннего военного сотрудничества между странами.

    Azərbaycan və Gürcüstanın müdafiə nazirləri regional təhlükəsizliyi müzakirə edib
