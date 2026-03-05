Azərbaycan və Gürcüstanın müdafiə nazirləri regional təhlükəsizliyi müzakirə edib
- 05 mart, 2026
- 19:41
Gürcüstanın müdafiə naziri İrakli Çikovaninin təşəbbüsü ilə Azərbaycanın müdafiə naziri general-polkovnik Zakir Həsənovla telefon danışığı olub.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycanın Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb.
Tərəflər ölkələr arasında əlaqələr, regiondakı cari vəziyyət və təhlükəsizlik məsələləri ilə bağlı ətraflı fikir mübadiləsi aparıblar.
Telefon danışığı zamanı, həmçinin ölkələr arasında ikitərəfli hərbi əməkdaşlığın inkişaf perspektivləri də müzakirə olunub.
