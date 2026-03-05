İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası
    İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası

    Azərbaycan və Gürcüstanın müdafiə nazirləri regional təhlükəsizliyi müzakirə edib

    Hərbi
    • 05 mart, 2026
    • 19:41
    Azərbaycan və Gürcüstanın müdafiə nazirləri regional təhlükəsizliyi müzakirə edib

    Gürcüstanın müdafiə naziri İrakli Çikovaninin təşəbbüsü ilə Azərbaycanın müdafiə naziri general-polkovnik Zakir Həsənovla telefon danışığı olub.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycanın Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb.

    Tərəflər ölkələr arasında əlaqələr, regiondakı cari vəziyyət və təhlükəsizlik məsələləri ilə bağlı ətraflı fikir mübadiləsi aparıblar.

    Telefon danışığı zamanı, həmçinin ölkələr arasında ikitərəfli hərbi əməkdaşlığın inkişaf perspektivləri də müzakirə olunub.

    Министры обороны Азербайджана и Грузии обсудили региональную безопасность

    Son xəbərlər

    20:00

    Latviya Prezidenti İranın Azərbaycana hücumunu qınayıb

    Xarici siyasət
    19:56

    BƏƏ Prezidenti İlham Əliyevə zəng edib, İranın Azərbaycan ərazisinə hücumunu pisləyib

    Xarici siyasət
    19:56

    Ana Birçall İranın Azərbaycana hücumunu pisləyib

    Xarici siyasət
    19:54

    Bakıda "Oracle" Mükəmməllik Mərkəzi yaradılacaq

    İKT
    19:51

    Naxçıvana dron hücumu Azərbaycan xalqı tərəfindən böyük hiddət və qəzəblə qarşılanıb - RƏY

    Daxili siyasət
    19:49

    Almaniya İranın hücumları fonunda Azərbaycanla həmrəyliyini ifadə edib

    Xarici siyasət
    19:42

    Voleybol üzrə Azərbaycan Yüksək Liqasında XVI turun növbəti oyunları keçirilib

    Digər
    19:41

    Azərbaycan və Gürcüstanın müdafiə nazirləri regional təhlükəsizliyi müzakirə edib

    Hərbi
    19:37

    Tokayev İranın Naxçıvana hücumunu pisləyib

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti