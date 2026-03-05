Баку и София обсуждают подписание 8 двухсторонних соглашений

Азербайджан и Болгария обсуждают подписание восьми документов, которые откроют новые возможности для развития двустороннего сотрудничества.

Как передает Report, об этом заявил министр сельского хозяйства Меджнун Мамедов на мероприятии по случаю Дня национального освобождения Болгарии.

Мамедов напомнил, что совместная декларация, подписанная в 2024 году с целью укрепления стратегического партнерства между двумя странами, предусматривает дальнейшее расширение существующего сотрудничества и создание новых направлений партнерства в соответствии с национальными интересами как Азербайджана, так и Болгарии.

"Хотел бы также отметить, что в рамках нашей договорно-правовой базы между двумя странами на сегодняшний день подписано 69 документов. В настоящее время на рассмотрении находятся 8 проектов соглашений. Подписание этих документов в ближайшем будущем создаст новые возможности для дальнейшего углубления двустороннего сотрудничества",- сказал министр.

Он также с удовлетворением отметил подписание в этом году межправительственного соглашения о создании парка "Шуша" в Велико-Тырново.

"Мы уверены, что обе стороны ответственно выполнят взятые на себя обязательства в этом направлении", - добавил он.