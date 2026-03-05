İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası
    İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası

    Azərbaycan və Bolqarıstan arasında 8 sənədin imzalanması gözlənilir

    Xarici siyasət
    • 05 mart, 2026
    • 20:17
    Azərbaycan və Bolqarıstan arasında 8 sənədin imzalanması gözlənilir

    Azərbaycan və Bolqarıstan ikitərəfli əməkdaşlığın inkişafı üçün yeni imkanlar açacaq 8 sənədin imzalanmasını müzakirə edir.

    "Report" xəbər verir ki, bunu kənd təsərrüfatı naziri Məcnun Məmmədov Bolqarıstanın Milli Azadlıq Günü münasibətilə keçirilən tədbirdə deyib.

    O xatırladıb ki, iki ölkə arasında strateji tərəfdaşlığın möhkəmləndirilməsi məqsədilə 2024-cü ildə imzalanmış birgə bəyannamə həm Azərbaycanın, həm də Bolqarıstanın milli maraqlarına uyğun olaraq mövcud əməkdaşlığın daha da genişləndirilməsini və tərəfdaşlığın yeni istiqamətlərinin yaradılmasını nəzərdə tutur.

    "Onu da qeyd etmək istərdim ki, bu günə qədər iki ölkə arasında müqavilə-hüquq bazamız çərçivəsində 69 sənəd imzalanıb. Hazırda 8 saziş layihəsi baxılmaqdadır. Bu sənədlərin yaxın gələcəkdə imzalanması ikitərəfli əməkdaşlığın daha da dərinləşməsi üçün yeni imkanlar yaradacaq", - nazir bildirib.

    O, həmçinin bu il Veliko Tırnovoda "Şuşa" parkının yaradılması haqqında hökumətlərarası sazişin imzalanmasını məmnunluqla qeyd edib.

    "Əminik ki, hər iki tərəf bu istiqamətdə üzərinə götürdüyü öhdəlikləri məsuliyyətlə yerinə yetirəcək", - o əlavə edib.

    Azərbaycan Bolqarıstan Məcnun Məmmədov
    Баку и София обсуждают подписание 8 двухсторонних соглашений

    Son xəbərlər

    21:12

    Kuyunçiç: İranın Naxçıvana hücumları müharibənin yayılma riskini artırır

    Xarici siyasət
    21:07

    Ərdoğan Makronla İrandakı hadisələri müzakirə edib

    Region
    21:03

    Mirziyoyev İlham Əliyevə zəng edib, İranın Azərbaycana hücumunu qınayıb

    Xarici siyasət
    20:57
    Foto

    Qazax stadionunun güləş zalı əsaslı təmir ediləcək

    Fərdi
    20:56

    Starmer: Britaniya Qətərə qırıcılar göndərir

    Digər ölkələr
    20:56

    BMT nümayəndəliyi İranın Naxçıvana zərbələri fonunda Azərbaycanla həmrəylik bildirib

    Xarici siyasət
    20:55

    Litva Naxçıvana hücumu qətiyyətlə pisləyir

    Xarici siyasət
    20:55

    Ermənistan məhkəməsi Karapetyanın ev dustaqlığı ilə bağlı apellyasiya şikayətini rədd edib

    Region
    20:54

    Azərbaycan Kuboku: "Sabah" penaltilər seriyasında qələbə qazanaraq yarımfinala yüksəlib

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti