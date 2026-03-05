Руслан Стоянов: Политический диалог между Софией и Баку заметно активизировался

Политический диалог между Азербайджаном и Болгарией существенно активизировался за последний год, что свидетельствует о стремлении двух стран сохранять и развивать двусторонние отношения.

Как передает Report, об этом посол Болгарии в Азербайджане Руслан Стоянов заявил на мероприятии в Баку, посвященном Дню национального освобождения страны.

Глава дипмиссии также отметил регулярность контактов на высоком уровне, напомнив о встрече президента Азербайджана Ильхама Алиева с президентом Болгарии Илияной Йотовой, состоявшейся в прошлом месяце в Мюнхене.

"Такая динамика политического диалога за последний год свидетельствует о стремлении обеих стран сохранять двусторонние отношения в числе приоритетов своей внешней политики", - сказал он.

По словам дипломата, между странами наряду с политическим и экономическим сотрудничеством также развиваются гуманитарные, культурные, образовательные и научные связи.