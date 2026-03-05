Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Руслан Стоянов: Политический диалог между Софией и Баку заметно активизировался

    Внешняя политика
    • 05 марта, 2026
    • 19:52
    Политический диалог между Азербайджаном и Болгарией существенно активизировался за последний год, что свидетельствует о стремлении двух стран сохранять и развивать двусторонние отношения.

    Как передает Report, об этом посол Болгарии в Азербайджане Руслан Стоянов заявил на мероприятии в Баку, посвященном Дню национального освобождения страны.

    Глава дипмиссии также отметил регулярность контактов на высоком уровне, напомнив о встрече президента Азербайджана Ильхама Алиева с президентом Болгарии Илияной Йотовой, состоявшейся в прошлом месяце в Мюнхене.

    "Такая динамика политического диалога за последний год свидетельствует о стремлении обеих стран сохранять двусторонние отношения в числе приоритетов своей внешней политики", - сказал он.

    По словам дипломата, между странами наряду с политическим и экономическим сотрудничеством также развиваются гуманитарные, культурные, образовательные и научные связи.

    Лента новостей