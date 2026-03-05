Ruslan Stoyanov: Sofiya ilə Bakı arasında siyasi dialoq nəzərəçarpan dərəcədə fəallaşıb
- 05 mart, 2026
- 20:09
Azərbaycan və Bolqarıstan arasında siyasi dialoq son bir ildə əhəmiyyətli dərəcədə fəallaşıb, bu da ölkələrin ikitərəfli münasibətləri qoruyub saxlamaq və inkişaf etdirmək istəyindən xəbər verir.
"Report" xəbər verir ki, bunu Bolqarıstanın Azərbaycandakı səfiri Ruslan Stoyanov ölkənin Milli Azadlıq Gününə həsr olunmuş tədbirdə bildirib.
Diplomatik missiyanın rəhbəri həmçinin yüksək səviyyəli təmasların müntəzəmliyini qeyd edərək, ötən ay Münxendə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin bolqarıstanlı həmkarı Liliyana Yotova ilə görüşünü xatırladıb.
"Son bir ildə siyasi dialoqun dinamikası hər iki ölkənin ikitərəfli münasibətləri xarici siyasət prioriteti saxlamaq istəyindən xəbər verir", - o deyib.
Diplomatın sözlərinə görə, ölkələr arasında siyasi və iqtisadi əməkdaşlıqla yanaşı, humanitar, mədəni, təhsil və elm sahələrində əlaqələr də inkişaf edir.