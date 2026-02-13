Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах

    Цены на золото и серебро выросли после заметного падения

    Финансы
    • 13 февраля, 2026
    • 09:54
    Цены на золото и серебро выросли после заметного падения

    Стоимость золота в пятницу коррекционно повысилась после заметного падения - более чем на 3% в предыдущий торговый день, но пока не могут снова преодолеть отметки в $5 тыс. за тройскую унцию.

    Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

    Цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex выросла на $49,49 относительно предыдущего закрытия, или на 1% - до $4 997,89 за тройскую унцию. В четверг котировки драгоценного металла снизились на 3,13%.

    Мартовский фьючерс на серебро подорожал на 1,62% - до $76,91 за унцию. А по итогам предыдущего торгового дня серебро упало в цене на 10,72%.

    стоимость золота стоимость серебра фьючерсы драгметаллы
    Ты - Король

    Последние новости

    09:57

    Азербайджанская нефть подешевела до $70

    Энергетика
    09:56

    Азербайджан в январе отставал от квоты ОПЕК+ на 90 тыс. б/с

    Энергетика
    09:54

    Цены на золото и серебро выросли после заметного падения

    Финансы
    09:44

    Жапаров: Следствие покажет масштабы группы инициаторов о досрочных выборах в Кыргызстане

    В регионе
    09:40

    Goldenpay меняет организационно-правовую форму

    Бизнес
    09:37
    Фото
    Видео

    МЧС приостановило деятельность мебельного цеха из-за нарушений пожарной безопасности

    Происшествия
    09:29

    Нефть подешевела на ослаблении напряженности отношений США с Ираном и Венесуэлой

    Энергетика
    09:16

    В Казахстане в этом году запустят новые проекты на $3,5 млрд

    В регионе
    09:16

    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (13.02.2026)

    Финансы
    Лента новостей