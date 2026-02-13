Цены на золото и серебро выросли после заметного падения

Стоимость золота в пятницу коррекционно повысилась после заметного падения - более чем на 3% в предыдущий торговый день, но пока не могут снова преодолеть отметки в $5 тыс. за тройскую унцию.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex выросла на $49,49 относительно предыдущего закрытия, или на 1% - до $4 997,89 за тройскую унцию. В четверг котировки драгоценного металла снизились на 3,13%.

Мартовский фьючерс на серебро подорожал на 1,62% - до $76,91 за унцию. А по итогам предыдущего торгового дня серебро упало в цене на 10,72%.