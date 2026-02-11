İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Cey Di Vensin Azərbaycana səfəri XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    İsrail Qəzza üzrə Sülh Şurasına qoşulub

    Digər ölkələr
    • 11 fevral, 2026
    • 20:54
    İsrail Qəzza üzrə Sülh Şurasına qoşulub

    İsrailin Baş naziri Binyamin Netanyahu ölkənin Qəzza üzrə Sülh Şurasına qoşulması barədə sənədi imzalayıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Netanyahunun ofisi məlumat yayıb.

    İmzalama mərasimi Vaşinqtonda ABŞ dövlət katibi Marko Rubionun iştirakı ilə keçirilib.

    İmzalama Netanyahunun Ağ Evdə ABŞ Prezidenti Donald Trampla görüşündən əvvəl baş tutub.

