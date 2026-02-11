İsrail Qəzza üzrə Sülh Şurasına qoşulub
Digər ölkələr
- 11 fevral, 2026
- 20:54
İsrailin Baş naziri Binyamin Netanyahu ölkənin Qəzza üzrə Sülh Şurasına qoşulması barədə sənədi imzalayıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Netanyahunun ofisi məlumat yayıb.
İmzalama mərasimi Vaşinqtonda ABŞ dövlət katibi Marko Rubionun iştirakı ilə keçirilib.
İmzalama Netanyahunun Ağ Evdə ABŞ Prezidenti Donald Trampla görüşündən əvvəl baş tutub.
Son xəbərlər
21:38
Çinli idmançı XXV Qış Olimpiya Oyunları zamanı xəstəxanaya çatdırılıbFərdi
21:35
Gəncədə qadın övladını xəstəxanaya qoyaraq ondan imtina edibHadisə
21:26
Foto
Güclü qar Cəlilabad və Biləsuvarda ciddi fəsadlar törədibHadisə
21:02
"Barselona"nın hücumçusu "Atletiko"ya qarşı oyunda komandasına kömək edə bilməyəcəkFutbol
21:00
Foto
Bakıda Litvanın müstəqilliyinin bərpasının 108-ci ildönümü qeyd edilibXarici siyasət
20:54
İsrail Qəzza üzrə Sülh Şurasına qoşulubDigər ölkələr
20:44
Foto
Boks üzrə Azərbaycan çempionatının üçüncü günündə 47 döyüş keçirilibFərdi
20:44
Ağ Evdə Netanyahu və Trampın görüşü başlayıbDigər ölkələr
20:43