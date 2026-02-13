Кыргызстан и Таджикистан намерены довести товарооборот до $500 млн

Кыргызстан и Таджикистан намерены увеличить двусторонний товарооборот до $500 млн.

Как передает Report со ссылкой на Кабинет министров Кыргызстана, об этом заявил глава кабмина Адылбек Касымалиев на встрече с премьер-министром Таджикистана Кохиром Расулзодой в Бишкеке.

Переговоры прошли в рамках первого заседания кыргызско-таджикского межправительственного совета. Касымалиев подчеркнул, что развитие сотрудничества с Таджикистаном остается одним из приоритетов внешней политики страны.

По его словам, в 2025 году усилия сторон были сосредоточены на восстановлении и активизации торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей, улучшении социально-экономических условий жизни населения приграничных территорий, а также на дальнейшем углублении взаимодействия по всем направлениям.

Касымалиев отметил, что в прошлом году товарооборот между двумя странами составил $36 млн, увеличившись почти в 24 раза по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Расулзода, в свою очередь, подчеркнул важность проведения первого заседания межправсовета и подтвердил готовность Таджикистана к реализации поставленных задач и дальнейшему укреплению сотрудничества. Стороны обсудили развитие взаимодействия в торгово-экономической, культурно-гуманитарной и других сферах.