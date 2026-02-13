В Афганистане в результате землетрясения пострадали три человека
Другие страны
- 13 февраля, 2026
- 10:21
Три человека пострадали в результате землетрясения магнитудой 4,5 на севере Афганистана.
Как передает Report, об этом сообщают зарубежные СМИ.
По данным Геологической службы США, землетрясение произошло в 02:42 по местному времени, эпицентр находился в районе Хульм провинции Саманган. Подземные толчки ощущались в соседних провинциях Балх, Саманган, Фариаб, Джаузджан и Сар-э-Пул.
Дополнительная информация о жертвах или повреждениях зданий пока недоступна.
