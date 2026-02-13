Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    В Афганистане в результате землетрясения пострадали три человека

    Другие страны
    • 13 февраля, 2026
    • 10:21
    Три человека пострадали в результате землетрясения магнитудой 4,5 на севере Афганистана.

    Как передает Report, об этом сообщают зарубежные СМИ.

    По данным Геологической службы США, землетрясение произошло в 02:42 по местному времени, эпицентр находился в районе Хульм провинции Саманган. Подземные толчки ощущались в соседних провинциях Балх, Саманган, Фариаб, Джаузджан и Сар-э-Пул.

    Дополнительная информация о жертвах или повреждениях зданий пока недоступна.

    Əfqanıstanda zəlzələ nəticəsində üç nəfər yaralanıb
