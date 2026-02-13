Əfqanıstanda zəlzələ nəticəsində üç nəfər yaralanıb
Digər ölkələr
- 13 fevral, 2026
- 10:29
Əfqanıstanın şimalında baş verən 4,5 maqnitudalı zəlzələ nəticəsində üç nəfər yaralanıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə xarici KİV-lər məlumat yayıb.
ABŞ Geoloji Xidmətinin məlumatına görə, zəlzələ yerli vaxtla saat 02:42-də baş verib, episentri Səməngan vilayətinin Xulm rayonunda yerləşib. Yeraltı təkanlar qonşu Balx, Səməngan, Fariab, Cauzcan və Sar-e-Pul vilayətlərində hiss olunub.
Xəsarət alanlar və ya dağıntılar barədə məlumat yoxdur.
