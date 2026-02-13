İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış" Münxen Təhlükəsizlik Konfransı
    Əfqanıstanda zəlzələ nəticəsində üç nəfər yaralanıb

    Digər ölkələr
    • 13 fevral, 2026
    • 10:29
    Əfqanıstanda zəlzələ nəticəsində üç nəfər yaralanıb

    Əfqanıstanın şimalında baş verən 4,5 maqnitudalı zəlzələ nəticəsində üç nəfər yaralanıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə xarici KİV-lər məlumat yayıb.

    ABŞ Geoloji Xidmətinin məlumatına görə, zəlzələ yerli vaxtla saat 02:42-də baş verib, episentri Səməngan vilayətinin Xulm rayonunda yerləşib. Yeraltı təkanlar qonşu Balx, Səməngan, Fariab, Cauzcan və Sar-e-Pul vilayətlərində hiss olunub.

    Xəsarət alanlar və ya dağıntılar barədə məlumat yoxdur.

    Əfqanıstan zəlzələ
