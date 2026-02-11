Турция и Греция подписали 7 документов о сотрудничестве

Между Турцией и Грецией подписано семь документов о сотрудничестве в различных сферах.

Как сообщает Report, в церемонии подписания и обмена документами приняли участие премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Шесть документов подписаны министрами обеих стран, а один (совместная декларация между правительствами Турции и Греции) подписан Мицотакисом и Эрдоганом.