    Турция и Греция подписали 7 документов о сотрудничестве

    В регионе
    • 11 февраля, 2026
    • 20:42
    Турция и Греция подписали 7 документов о сотрудничестве

    Между Турцией и Грецией подписано семь документов о сотрудничестве в различных сферах.

    Как сообщает Report, в церемонии подписания и обмена документами приняли участие премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

    Шесть документов подписаны министрами обеих стран, а один (совместная декларация между правительствами Турции и Греции) подписан Мицотакисом и Эрдоганом.

