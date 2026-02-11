Турция и Греция подписали 7 документов о сотрудничестве
В регионе
- 11 февраля, 2026
- 20:42
Между Турцией и Грецией подписано семь документов о сотрудничестве в различных сферах.
Как сообщает Report, в церемонии подписания и обмена документами приняли участие премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Шесть документов подписаны министрами обеих стран, а один (совместная декларация между правительствами Турции и Греции) подписан Мицотакисом и Эрдоганом.
Последние новости
21:16
Азербайджан и Словения отметили рост объемов взаимной торговлиВнешняя политика
21:01
Фото
Африканские страны проинформированы об оборонной промышленности АзербайджанаВнутренняя политика
20:47
Президент Узбекистана поздравил Ильхама АлиеваВнешняя политика
20:44
Израиль присоединился к Совету мираДругие страны
20:42
Фото
Турция и Греция подписали 7 документов о сотрудничествеВ регионе
20:40
Рашад Набиев: Мы сосредоточены на программе Hire and TrainИКТ
20:30
Началась встреча Нетаньяху и Трампа в Белом домеДругие страны
20:24
В Азербайджане подготовлен законопроект о механизмах финансирования стартаповИКТ
20:22