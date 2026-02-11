İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Cey Di Vensin Azərbaycana səfəri XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Cey Di Vensin Azərbaycana səfəri XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"

    Türkiyə və Yunanıstan arasında əməkdaşlığa dair 7 sənəd imzalanıb

    Region
    • 11 fevral, 2026
    • 19:50
    Türkiyə və Yunanıstan arasında əməkdaşlığa dair 7 sənəd imzalanıb

    Türkiyə və Yunanıstan arasında müxtəlif sahələrdə əməkdaşlığa dair yeddi sənəd imzalanıb.

    "Report" xəbər verir ki, imzalanma və sənədlərin mübadiləsi mərasimində Yunanıstanın Baş naziri Kiryakos Miçotakislə Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan iştirak edib.

    Sənədlərin altısı hər iki ölkənin nazirləri, biri isə (Türkiyə ilə Yunanıstan hökumətləri arasında ortaq bəyannamə) Kiryakos Miçotakis və Rəcəb Tayyib Ərdoğan tərəfindən imzalanıb.

    Türkiyə Yunanıstan əməkdaşlıq Rəcəb Tayyib Ərdoğan Kiryakos Miçotakis

    Son xəbərlər

    20:09

    Güləş üzrə U-17 Azərbaycan çempionatında "klassiklər"in yarışına yekun vurulub

    Fərdi
    20:09

    Azərbaycan və Litva bu il Birgə Hökumətlərarası Komissiyanın iclasını keçirəcək

    Xarici siyasət
    20:04

    Novxanıda sürət qatarının qarşısına çıxan piyada ölüb

    Hadisə
    20:04

    NATO Arktikada mövcudluğunu gücləndirmək üçün "Arctic Sentry" missiyasına başladığını elan edib

    Digər ölkələr
    19:50

    Türkiyə və Yunanıstan arasında əməkdaşlığa dair 7 sənəd imzalanıb

    Region
    19:39

    Bakıda imzalanan Xartiya Azərbaycan-ABŞ münasibətlərinin inkişafına dair strateji baxışı əks etdirir - RƏY

    Xarici siyasət
    19:37

    Kişi voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasında XIII turun oyunları keçirilib

    Komanda
    19:10

    Azərbaycan Basketbol Liqasında XVII tura start verilib

    Komanda
    19:05
    Video

    AFFA Hakimlər Komitəsinin sədri XIX turda Kamal Umudlunun səhv qərar qəbul etdiyini təsdiqləyib

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti