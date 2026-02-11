Türkiyə və Yunanıstan arasında əməkdaşlığa dair 7 sənəd imzalanıb
Region
- 11 fevral, 2026
- 19:50
Türkiyə və Yunanıstan arasında müxtəlif sahələrdə əməkdaşlığa dair yeddi sənəd imzalanıb.
"Report" xəbər verir ki, imzalanma və sənədlərin mübadiləsi mərasimində Yunanıstanın Baş naziri Kiryakos Miçotakislə Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan iştirak edib.
Sənədlərin altısı hər iki ölkənin nazirləri, biri isə (Türkiyə ilə Yunanıstan hökumətləri arasında ortaq bəyannamə) Kiryakos Miçotakis və Rəcəb Tayyib Ərdoğan tərəfindən imzalanıb.
Son xəbərlər
20:09
Güləş üzrə U-17 Azərbaycan çempionatında "klassiklər"in yarışına yekun vurulubFərdi
20:09
Azərbaycan və Litva bu il Birgə Hökumətlərarası Komissiyanın iclasını keçirəcəkXarici siyasət
20:04
Novxanıda sürət qatarının qarşısına çıxan piyada ölübHadisə
20:04
NATO Arktikada mövcudluğunu gücləndirmək üçün "Arctic Sentry" missiyasına başladığını elan edibDigər ölkələr
19:50
Türkiyə və Yunanıstan arasında əməkdaşlığa dair 7 sənəd imzalanıbRegion
19:39
Bakıda imzalanan Xartiya Azərbaycan-ABŞ münasibətlərinin inkişafına dair strateji baxışı əks etdirir - RƏYXarici siyasət
19:37
Kişi voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasında XIII turun oyunları keçirilibKomanda
19:10
Azərbaycan Basketbol Liqasında XVII tura start verilibKomanda
19:05
Video