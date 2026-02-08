В Масаллинском районе изъято 9 кг марихуаны

Сотрудники Масаллинского районного отдела полиции провели очередную операцию против незаконного оборота и сбыта наркотических средств.

Как передает Report со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел Азербайджана, у задержанного 31-летнего Фарида Мирзаева было обнаружено и изъято 9 килограммов марихуаны.

В своих показаниях он сообщил, что приобрел наркотическое средство через гражданина Ирана, личность которого устанавливается следствием.

По факту возбуждено уголовное дело. В отношении Ф.Мирзаева по решению суда избрана мера пресечения в виде ареста.