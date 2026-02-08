В Масаллинском районе изъято 9 кг марихуаны
Происшествия
- 08 февраля, 2026
- 11:11
Сотрудники Масаллинского районного отдела полиции провели очередную операцию против незаконного оборота и сбыта наркотических средств.
Как передает Report со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел Азербайджана, у задержанного 31-летнего Фарида Мирзаева было обнаружено и изъято 9 килограммов марихуаны.
В своих показаниях он сообщил, что приобрел наркотическое средство через гражданина Ирана, личность которого устанавливается следствием.
По факту возбуждено уголовное дело. В отношении Ф.Мирзаева по решению суда избрана мера пресечения в виде ареста.
