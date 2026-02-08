Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    В Масаллинском районе изъято 9 кг марихуаны

    Происшествия
    • 08 февраля, 2026
    • 11:11
    В Масаллинском районе изъято 9 кг марихуаны

    Сотрудники Масаллинского районного отдела полиции провели очередную операцию против незаконного оборота и сбыта наркотических средств.

    Как передает Report со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел Азербайджана, у задержанного 31-летнего Фарида Мирзаева было обнаружено и изъято 9 килограммов марихуаны.

    В своих показаниях он сообщил, что приобрел наркотическое средство через гражданина Ирана, личность которого устанавливается следствием.

    По факту возбуждено уголовное дело. В отношении Ф.Мирзаева по решению суда избрана мера пресечения в виде ареста.

    наркотики Масаллинский район марихуана
    Masallıda 9 kiloqram narkotik vasitə aşkarlanıb
