Пезешкиан: Ирано-американские переговоры стали шагом вперед
В регионе
- 08 февраля, 2026
- 10:58
Ирано-американские переговоры прошли при поддержке дружественных правительств региона и стали шагом вперед.
Как передает Report, об этом президент Ирана Масуд Пезешкиан написал на своей странице в соцсети X.
"Наша стратегия заключается в диалоге и мирном урегулировании. В ядерных вопросах наша логика основывается на правах, закрепленных в Договоре о нераспространении ядерного оружия", - отметил Пезешкиан.
В завершение он подчеркнул, что иранский народ всегда отвечает уважением на уважение, однако в случае применения силы даст адекватный ответ.
Последние новости
11:22
В ОАЭ задержан исполнитель покушения на российского генералаВ регионе
11:11
В Масаллинском районе изъято 9 кг марихуаныПроисшествия
10:58
Пезешкиан: Ирано-американские переговоры стали шагом впередВ регионе
10:49
ВС РФ запустили 300 дронов по Запорожью, один человек погиб, 8 пострадалиДругие страны
10:30
Фото
Лейла Алиева и Алена Алиева ознакомились с брендом здорового питания в ГянджеВнутренняя политика
10:29
В направлении круга Сулутепе ограничено движение транспортаИнфраструктура
10:21
Роналду поставил ультиматум чиновникам из Саудовский АравииФутбол
10:07
Фото
В Гянджинском государственном драматическом театре состоялась премьера анимационного сериала "Иси и Пити"Искусство
09:54