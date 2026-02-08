Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    Пезешкиан: Ирано-американские переговоры стали шагом вперед

    В регионе
    • 08 февраля, 2026
    • 10:58
    Пезешкиан: Ирано-американские переговоры стали шагом вперед

    Ирано-американские переговоры прошли при поддержке дружественных правительств региона и стали шагом вперед.

    Как передает Report, об этом президент Ирана Масуд Пезешкиан написал на своей странице в соцсети X.

    "Наша стратегия заключается в диалоге и мирном урегулировании. В ядерных вопросах наша логика основывается на правах, закрепленных в Договоре о нераспространении ядерного оружия", - отметил Пезешкиан.

    В завершение он подчеркнул, что иранский народ всегда отвечает уважением на уважение, однако в случае применения силы даст адекватный ответ.

    Pezeşkian: İran-ABŞ danışıqları irəliyə doğru addım idi
    11:22

    В ОАЭ задержан исполнитель покушения на российского генерала

    В регионе
    11:11

    В Масаллинском районе изъято 9 кг марихуаны

    Происшествия
    10:58

    10:49

    ВС РФ запустили 300 дронов по Запорожью, один человек погиб, 8 пострадали

    Другие страны
    10:30
    Фото

    Лейла Алиева и Алена Алиева ознакомились с брендом здорового питания в Гяндже

    Внутренняя политика
    10:29

    В направлении круга Сулутепе ограничено движение транспорта

    Инфраструктура
    10:21

    Роналду поставил ультиматум чиновникам из Саудовский Аравии

    Футбол
    10:07
    Фото

    В Гянджинском государственном драматическом театре состоялась премьера анимационного сериала "Иси и Пити"

    Искусство
    09:54

    Сегодня на зимней Олимпиаде в Италии состоятся очередные соревнования

    Индивидуальные
