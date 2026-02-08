İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    Pezeşkian: İran-ABŞ danışıqları irəliyə doğru addım idi

    Region
    • 08 fevral, 2026
    • 10:43
    Pezeşkian: İran-ABŞ danışıqları irəliyə doğru addım idi

    İran-ABŞ danışıqları regionun dost hökumətlərinin dəstəyi ilə keçirilib və irəliyə doğru bir addım olub.

    "Report" xəbər verir ki, bunu İran Prezidenti Məsud Pezeşkian özünün "X"dəki hesabında yazıb.

    "Bizim strategiyamız dialoq və sülh yolu ilə həldir. Nüvə məsələlərində isə bizim məntiqimiz Nüvə Silahlarının Yayılmaması Müqaviləsində təsbit edilmiş hüquqlara əsaslanır" , - Pezeşkian qeyd edib.

    Pezeşkian sonda bildirib ki, İran xalqı həmişə hörmətə hörmətlə cavab verib, lakin güc tətbiqinə adekvat cavab verəcək.

    Məsud Pezeşkian İran-ABŞ danışıqlar nüvə proqramı
