В направлении круга Сулутепе ограничено движение транспорта
Инфраструктура
- 08 февраля, 2026
- 10:29
На трассе Баку–Сумгайыт в направлении круга Сулутепе в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ введены временное ограничение на движение транспорта.
Об этом Report сообщилив пресс-службе МВД.
В ведомстве призвали водителей следовать временно установленным дорожным знакам и использовать альтернативные маршруты. Сотрудниками дорожной полиции принимаются превентивные меры для обеспечения комфортного и бесперебойного движения транспортных средств.
