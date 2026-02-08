В направлении круга Сулутепе ограничено движение транспорта

На трассе Баку–Сумгайыт в направлении круга Сулутепе в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ введены временное ограничение на движение транспорта.

Об этом Report сообщилив пресс-службе МВД.

В ведомстве призвали водителей следовать временно установленным дорожным знакам и использовать альтернативные маршруты. Сотрудниками дорожной полиции принимаются превентивные меры для обеспечения комфортного и бесперебойного движения транспортных средств.