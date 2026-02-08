Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    В направлении круга Сулутепе ограничено движение транспорта

    Инфраструктура
    • 08 февраля, 2026
    • 10:29
    На трассе Баку–Сумгайыт в направлении круга Сулутепе в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ введены временное ограничение на движение транспорта.

    Об этом Report сообщилив пресс-службе МВД.

    В ведомстве призвали водителей следовать временно установленным дорожным знакам и использовать альтернативные маршруты. Сотрудниками дорожной полиции принимаются превентивные меры для обеспечения комфортного и бесперебойного движения транспортных средств.

