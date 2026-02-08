İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    Sulutəpə dairəsi istiqamətində nəqliyyatın hərəkətinə məhdudiyyət tətbiq edilib

    İnfrastruktur
    • 08 fevral, 2026
    • 10:22
    Hazırda Bakı–Sumqayıt yolunun Sulutəpə dairəsi istiqamətində yolun asfalt örtüyünün yenilənməsi ilə əlaqədar müvəqqəti təmir-bərpa işləri aparılır. Qeyd olunan istiqamətdə nəqliyyat vasitələrinin hərəkətinə müvəqqəti məhdudiyyətlər tətbiq edilib.

    Bu barədə "Report"a DİN-in Mətbuat xidmətindən bildirilib.

    Sürücülərdən xahiş olunur ki, müvəqqəti yol nişanlarının tələblərinə əməl etməklə, alternativ yollardan istifadə etsinlər. Yol polisi əməkdaşları tərəfindən nəqliyyat vasitələrinin rahat və fasiləsiz hərəkətinin təmin edilməsi istiqamətində qabaqlayıcı tədbirlər görülür, hərəkətin nizamlanması həyata keçirilir.

    Sulutəpə dairəsi Bakı–Sumqayıt yolu müvəqqəti məhdudiyyət
    В направлении круга Сулутепе ограничено движение транспорта

