ВС РФ запустили 300 дронов по Запорожью, один человек погиб, 8 пострадали

Запорожская область Украины пережила одну из самых интенсивных атак беспилотниками за последнее время.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Запорожской ОГА Ивана Федорова.

По его данным, российские войска нанесли 577 ударов по региону и выпустили по населенным пунктам 297 дронов различной модификации.

"В результате российских атак на Запорожский и Пологовский районы один человек погиб, восемь мирных жителей получили ранения различной степени тяжести. Они применили тактику массированного комбинированного обстрела. Больше всего от атак дронов (преимущественно FPV) пострадали Вольнянск, Гуляйполе, Степногорск и Новониколаевка", - отметил Федоров.

По его словам, российская авиация также осуществила 24 удара по селам и городкам, 253 артиллерийских удара по жилым кварталам и окрестностям десятков громад. Повреждены более 67 жилых домов, автомобилей и объектов гражданской инфраструктуры.