    В Гянджинском государственном драматическом театре состоялась премьера анимационного сериала "Иси и Пити"

    Искусство
    • 08 февраля, 2026
    • 10:07
    В Гянджинском государственном драматическом театре прошла премьера анимационного сериала "Иси и Пити".

    Как сообщает Report, в мероприятии приняли участие Лейла Алиева и Алена Алиева. Премьера была организована Ассоциацией анимации Азербайджана в рамках фестиваля "ANİMAFİLM в Гяндже".

    На фестивале зрителям наряду с премьерой двух серий познавательного детского анимационного сериала "Иси и Пити", также были представлены короткометражные анимационные фильмы "Бум-бум" и "Земля и Луна". Воспитатели дошкольных образовательных учреждений города Гянджа и обучающиеся в них дети с большим интересом и хорошим настроением посмотрели анимационные фильмы.

    На фестивале также был продемонстрирован короткометражный анимационный фильм "Земля и Луна", созданный совместно азербайджанскими и узбекскими специалистами анимации. Он объясняет детям единство человека и природы, влияние экологических проблем на нашу планету и призывает всех беречь Родину, природу и планету Земля.

