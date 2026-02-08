Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    • 08 февраля, 2026
    • 11:22
    В ОАЭ задержан исполнитель покушения на российского генерала

    Исполнителя покушения на генерал-лейтенанта российской армии Владимира Алексеева Любомира Корбу задержали в ОАЭ.

    Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщил Центр общественных связей ФСБ.

    "При содействии партнеров из ОАЭ в городе Дубай задержан и передан российской стороне гражданин России Корба Любомир, 1960 года рождения, являвшийся непосредственным исполнителем преступления", - заявили в спецслужбе.

    Его пособниками были россияне Виктор Васин и Зинаида Серебрицкая. Первого задержали в Москве, вторая выехала за границу. Розыск организаторов преступления продолжается.

    Напомним, что покушение на Алексеева произошло утром 6 февраля в жилом доме на Волоколамском шоссе в Москве. Он получил несколько пулевых ранений. Пострадавшего доставили в больницу.

    Генерал-лейтенант занимает должность первого замначальника Главного управления Генштаба ВС. В 2017 году стал Героем России.

