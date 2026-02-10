Босния и Герцеговина приняла Программу реформ по сотрудничеству с НАТО

Совет министров Боснии и Герцеговины официально принял проект решения по Программе реформ на 2025 год.

Как сообщает балканское бюро Report, документ, предложенный Комиссией по сотрудничеству с НАТО, представляет собой продолжение "структурированного взаимодействия" страны с альянсом.

Заместитель министра иностранных дел Боснии и Герцеговины Йосип Бркич, разъясняя значение и содержание новоутвержденного документа, отметил, что в отличие от предыдущих версий данная программа специально разработана для отражения процессов реформирования, которые должны быть реализованы внутренними институтами.

Замглавы МИД также отметил, что к концу марта или середине апреля НАТО оценит как Программу реформ на 2025 год, так и уровень выполнения целей, определенных на 2023 и 2024 годы.

Министр также обратил внимание на трудности, возникавшие в предыдущие годы, подчеркнув, что Программа реформ часто становилась "побочной жертвой" изменчивой политической обстановки и внутренних конфронтаций в Боснии и Герцеговине.