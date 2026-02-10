СМИ: При крушении вертолета на юге Ливии погибли пять человек

По меньшей мере пять человек погибли в результате крушения вертолета ВВС Ливии около военной базы Маатен аль-Саррах на юге страны.

Об этом Report сообщает со ссылкой на местные СМИ.

Согласно информации, вертолет выполнял гуманитарную миссию по экстренной медицинской эвакуации из пустыни.

Уточняется, что в числе жертв ливийские военнослужащие и медицинский персонал, а также двое иностранных военнослужащих, входивших в состав медицинской эвакуационной бригады.

Власти начали расследование для выяснения причин крушения вертолета, предварительно, инцидент произошел из-за технической неисправности летательного аппарата.