СМИ: При крушении вертолета на юге Ливии погибли пять человек
- 10 февраля, 2026
- 06:37
По меньшей мере пять человек погибли в результате крушения вертолета ВВС Ливии около военной базы Маатен аль-Саррах на юге страны.
Об этом Report сообщает со ссылкой на местные СМИ.
Согласно информации, вертолет выполнял гуманитарную миссию по экстренной медицинской эвакуации из пустыни.
Уточняется, что в числе жертв ливийские военнослужащие и медицинский персонал, а также двое иностранных военнослужащих, входивших в состав медицинской эвакуационной бригады.
Власти начали расследование для выяснения причин крушения вертолета, предварительно, инцидент произошел из-за технической неисправности летательного аппарата.
