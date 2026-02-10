США планирует освободить крупные IT-компании от пошлин на чипы

Администрация президента США Дональда Трампа собирается освободить крупные IT-компании, в том числе Amazon, Google и Microsoft, от предстоящих пошлин на микрочипы.

Как передает Report, об этом пишет газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

Решение обосновано тем, что эти компании занимаются строительством дата-центров - центров обработки данных для искусственного интеллекта. Компании смогут избежать повышенных пошлин, если тайваньская группа по производству чипов Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) возьмет на себя инвестиционные обязательства, говорится в материале.

Схема направлена на то, чтобы подтолкнуть ведущего мирового производителя чипов к перенесению большего производства в США, пишет FT.

Сейчас TSMC имеет большую часть производства на Тайване. Компания пообещала инвестировать $165 млрд в развитие потенциала в США.