    Песков: Франция единственная страна ЕС, возобновившая контакты с Россией

• 10 февраля, 2026

• 13:32

    • 10 февраля, 2026
    • 13:32
    Песков: Франция единственная страна ЕС, возобновившая контакты с Россией

    Европейские столицы, за исключением Парижа, не демонстрируют намерения возобновить диалог с Москвой. РФ и Франция возобновили контакты на техническом уровне.

    Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление президента Франции Эмманюэля Макрона о том, что Париж восстановил каналы связи с Москвой на техническом уровне.

    "Действительно, имели место контакты, это мы можем подтвердить, которые при желании и при необходимости помогут достаточно оперативно наладить диалог на высшем уровне", - отметил Песков.

    Отметим, что ранее Макрон подтвердил информацию о визите своего дипломатического советника в Москву.

    "Для некоторых было слишком рано отправлять своих дипломатических советников, как это сделали мы", - заявил президент Франции.

    Peskov: Fransa Rusiya ilə əlaqələri bərpa edən yeganə Aİ ölkəsidir
    Лента новостей