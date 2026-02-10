Песков: Франция единственная страна ЕС, возобновившая контакты с Россией

Европейские столицы, за исключением Парижа, не демонстрируют намерения возобновить диалог с Москвой. РФ и Франция возобновили контакты на техническом уровне.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление президента Франции Эмманюэля Макрона о том, что Париж восстановил каналы связи с Москвой на техническом уровне.

"Действительно, имели место контакты, это мы можем подтвердить, которые при желании и при необходимости помогут достаточно оперативно наладить диалог на высшем уровне", - отметил Песков.

Отметим, что ранее Макрон подтвердил информацию о визите своего дипломатического советника в Москву.

"Для некоторых было слишком рано отправлять своих дипломатических советников, как это сделали мы", - заявил президент Франции.