Peskov: Fransa Rusiya ilə əlaqələri bərpa edən yeganə Aİ ölkəsidir
Region
- 10 fevral, 2026
- 13:57
Paris istisna olmaqla, Avropa paytaxtları Moskva ilə dialoqu bərpa etmək niyyəti nümayiş etdirmir, Rusiya və Fransa texniki səviyyədə əlaqələri bərpa edib.
"Report" Rusiya KİV-inə istinadən xəbər verir ki, bunu ölkə Prezidentinin mətbuat katibi Dmitri Peskov Fransa Prezidenti Emmanuel Makronun Parisin Moskva ilə texniki səviyyədə əlaqə kanallarını bərpa etdiyi barədə açıqlamasını şərh edərkən bildirib.
"Həqiqətən də əlaqələr olub, bunu təsdiq edə bilərik, bu əlaqələr istək və ehtiyac olduqda kifayət qədər operativ şəkildə ən yüksək səviyyədə dialoqu qurmağa kömək edəcək", - Peskov qeyd edib.
Qeyd edək ki, daha əvvəl Makron öz diplomatik müşavirinin Moskvaya səfəri barədə məlumatı təsdiq etmişdi.
Son xəbərlər
15:00
Bakı və Əmman iqtisadi və investisiya əməkdaşlığını gücləndirməyi hədəfləyirBiznes
14:55
Ukrayna Gəmiçilik Administrasiyasının rəhbəri istefa veribDigər ölkələr
14:55
"Yuventus" futbolçusuna yeni müqavilə təklif edibFutbol
14:54
Bakı-Ağstafa-Bakı istiqamətində əlavə qatar reysləri təyin edilibİnfrastruktur
14:52
AMB və "Visa" sərhədlərarası köçürmələrin təhlükəsizliyinin artırılmasını müzakirə ediblərMaliyyə
14:50
Ruben Vardanyanın cinayət işi üzrə məhkəmə yekun qərarla bağlı müşavirəyə gedib - YENİLƏNİBHadisə
14:50
Bəqai: İran və ABŞ diplomatik prosesin davam etdirilməsi barədə konsensusa nail olubDigər ölkələr
14:42
Peşəkar Futbol Liqası prezidentinin yenidən əməliyyat olunması planlaşdırılıbFutbol
14:34