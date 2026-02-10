Ален Симонян: Визит вице-президента США в Армению откроет новые возможности
В регионе
- 10 февраля, 2026
- 13:04
Визит вице-президента США Джей Ди Вэнса в Армению откроет новые возможности.
Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил спикер парламента Армении Ален Симонян.
"Не хочу выделять что-то одно, но должен сказать, что речь идет об общем повышении уровня безопасности Армении и о программе, которую мы реализуем. То есть о мире, который наступит не на один-два года, а на десятилетия", - отметил он.
Помимо этого, он дал положительную оценку выработанной схеме работы между Арменией и Азербайджаном.
"Считаю, что, если мы продолжим двигаться по этому пути, наши страны в будущем не будут иметь никаких проблем", - сказал Симонян.
Последние новости
13:19
Песков: Москва рассчитывает на скорое возобновление переговоров по УкраинеДругие страны
13:06
Лукашенко заявил о необходимости укрепления обороноспособности БеларусиДругие страны
13:04
Ален Симонян: Визит вице-президента США в Армению откроет новые возможностиВ регионе
13:04
Эми Карлон: Визит делегации США в Баку внесет вклад в реализацию Вашингтонских договоренностейВнешняя политика
13:01
Фото
Лейла Алиева посетила выставку "Восходящий свет"Культура
12:59
В Румынии свыше 1 500 мэрий объявили забастовку против реформ правительстваДругие страны
12:57
ММ исключил дополнительное образование из госоплаты для лиц с особыми потребностямиМилли Меджлис
12:50
Парламент Азербайджана одобрил в третьем чтении поправки к закону о патентахМилли Меджлис
12:49