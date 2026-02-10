Ален Симонян: Визит вице-президента США в Армению откроет новые возможности

Визит вице-президента США Джей Ди Вэнса в Армению откроет новые возможности.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил спикер парламента Армении Ален Симонян.

"Не хочу выделять что-то одно, но должен сказать, что речь идет об общем повышении уровня безопасности Армении и о программе, которую мы реализуем. То есть о мире, который наступит не на один-два года, а на десятилетия", - отметил он.

Помимо этого, он дал положительную оценку выработанной схеме работы между Арменией и Азербайджаном.

"Считаю, что, если мы продолжим двигаться по этому пути, наши страны в будущем не будут иметь никаких проблем", - сказал Симонян.