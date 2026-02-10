Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    Ален Симонян: Визит вице-президента США в Армению откроет новые возможности

    В регионе
    • 10 февраля, 2026
    • 13:04
    Ален Симонян: Визит вице-президента США в Армению откроет новые возможности

    Визит вице-президента США Джей Ди Вэнса в Армению откроет новые возможности.

    Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил спикер парламента Армении Ален Симонян.

    "Не хочу выделять что-то одно, но должен сказать, что речь идет об общем повышении уровня безопасности Армении и о программе, которую мы реализуем. То есть о мире, который наступит не на один-два года, а на десятилетия", - отметил он.

    Помимо этого, он дал положительную оценку выработанной схеме работы между Арменией и Азербайджаном.

    "Считаю, что, если мы продолжим двигаться по этому пути, наши страны в будущем не будут иметь никаких проблем", - сказал Симонян.

    Alen Simonyan: ABŞ-nin vitse-prezidentinin Ermənistana səfəri yeni imkanlar açacaq
