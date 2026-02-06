СМИ: Вэнс посетит Армению 9 февраля
06 февраля, 2026
- 09:27
Вице-президент США Джэй Ди Вэнс посетит Армению 9 февраля, а на следующий день совершит визит в Азербайджан.
Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ.
Сообщается, что с целью подготовки его визита в Армению прибыла делегация из США. Она останется в Армении 2 недели.
Ранее сообщалось о том, что Вэнс посетит Азербайджан и Армению после открытия Зимних Олимпийских игр 2026 года в Италии.
