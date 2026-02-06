Ильхам Алиев Визит Ильхама Алиева в Абу-Даби WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах
    СМИ: Вэнс посетит Армению 9 февраля

    В регионе
    • 06 февраля, 2026
    • 09:27
    СМИ: Вэнс посетит Армению 9 февраля

    Вице-президент США Джэй Ди Вэнс посетит Армению 9 февраля, а на следующий день совершит визит в Азербайджан.

    Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ.

    Сообщается, что с целью подготовки его визита в Армению прибыла делегация из США. Она останется в Армении 2 недели.

    Ранее сообщалось о том, что Вэнс посетит Азербайджан и Армению после открытия Зимних Олимпийских игр 2026 года в Италии.

