СМИ: Вэнс посетит Армению 9 февраля

Вице-президент США Джэй Ди Вэнс посетит Армению 9 февраля, а на следующий день совершит визит в Азербайджан.

Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ.

Сообщается, что с целью подготовки его визита в Армению прибыла делегация из США. Она останется в Армении 2 недели.

Ранее сообщалось о том, что Вэнс посетит Азербайджан и Армению после открытия Зимних Олимпийских игр 2026 года в Италии.