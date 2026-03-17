В Румынии считают, что предоставление США авиабаз не создает риска для страны

Министр обороны Румынии Раду Мируцэ заявил, что предоставление Вооруженным силам США авиабаз на территории страны не создает дополнительного риска для граждан.

Как передает Report со ссылкой на агентство Agerpres, об этом глава оборонного ведомства сообщил журналистам в парламенте.

По его словам, проведенный профильными структурами анализ показал, что размещение американских сил не повышает уровень угрозы для населения.

"Из анализа, который провели специализированные структуры страны, следует, что дополнительного риска для румын нет", - сказал Мируцэ.

Министр также подчеркнул, что с румынских авиабаз не будут вылетать самолеты с наступательными вооружениями для поддержки операции в Иране.

"Речь не идет о бомбардировщиках. Американская армия передала нам в письменной форме, что речь не идет о самолетах, которые перевозят взрывчатые материалы", - отметил он.

Заявление министра стало ответом на слова бывшего президента Румынии Траяна Бэсеску, который ранее призвал власти информировать население о возможных рисках. По его мнению, размещение американской техники может сделать базы потенциальной целью для ударов Ирана или других атак.