Rumıniya müdafiə naziri: Aviabazaların ABŞ-yə verilməsi ölkə üçün təhlükə yaratmır
- 17 mart, 2026
- 05:28
Rumıniyanın müdafiə naziri Radu Miruçe bildirib ki, ölkə ərazisindəki aviabazaların ABŞ-nin Silahlı Qüvvələrinə verilməsi vətəndaşlar üçün əlavə risk yaratmır.
"Report"un "Agerpres" agentliyinə istinadən xəbər verir ki, müdafiə naziri bunu parlamentdə jurnalistlərə açıqlayıb.
Onun sözlərinə görə, müvafiq qurumlar tərəfindən aparılan təhlillər göstərir ki, ABŞ qüvvələrinin yerləşdirilməsi əhali üçün təhlükəni artırmır.
"Ölkənin ixtisaslaşmış qurumları tərəfindən aparılan təhlillər göstərir ki, rumınlar üçün əlavə risk yoxdur", - Miruçe deyib.
Nazir həmçinin vurğulayıb ki, hücum silahları daşıyan təyyarələr İrandakı əməliyyatı dəstəkləmək üçün Rumıniya aviabazalarından yola düşməyəcək.
"Söhbət bombardmançı təyyarələrdən getmir. ABŞ Ordusu bizə yazılı şəkildə bildirib ki, bu, partlayıcı maddələr daşıyan təyyarələrə aid deyil", - o qeyd edib.
Nazirin açıqlaması əvvəllər hakimiyyəti potensial risklər barədə ictimaiyyəti məlumatlandırmağa çağıran Rumıniyanın keçmiş prezidenti Trayan Beseskuya cavab olub. O, iddia edirdi ki, Amerika texnikasının yerləşdirilməsi bazaları İranın zərbələri və ya digər hücumları üçün potensial hədəfə çevirə bilər.