KİV: Vens fevralın 9-10-da Ermənistan və Azərbaycana səfər edəcək
Region
- 06 fevral, 2026
- 09:31
ABŞ-nin vitse-prezidenti Cey Di Vens fevralın 9-da Ermənistana səfər edəcək, növbəti gün isə Azərbaycana səfər həyata keçirəcək.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Ermənistan KİV-i məlumat yayıb.
Bildirilib ki, onun Ermənistana səfərinin hazırlanması məqsədilə ABŞ-dən nümayəndə heyəti gəlib. Nümayəndə heyəti Ermənistanda 2 həftə qalacaq.
Daha əvvəl ABŞ vitse-prezidentinin İtaliyada 2026-cı il Qış Olimpiya Oyunlarının açılışından sonra Azərbaycan və Ermənistana səfər edəcəyi barədə məlumat verilmişdi.
Son xəbərlər
10:11
Foto
Ramin Məmmədov Sumqayıtda dini ibadətgahları ziyarət edibDin
10:10
Milli Məclisin növbəti plenar iclasının vaxtı və gündəliyi açıqlanıbMilli Məclis
10:08
Azərbaycan və Niderland ikitərəfli əməkdaşlığın inkişafını müzakirə edibXarici siyasət
09:58
Əraqçi: Diplomatik prosesə hüquqlarımızı qətiyyətlə müdafiə edərək daxil oluruqRegion
09:49
Rusiyada saxlanılan şəxsə işgəncə verilməsi ilə bağlı beş polis əməkdaşı həbs edilibRegion
09:47
UEFA Çempionlar Liqası: "Real"ın futbolçusu "Benfika"ya qarşı hər iki oyunda meydana çıxmayacaqFutbol
09:43
Foto
Rəşad Nəbiyev startap nümayəndələri ilə dəstək mexanizmlərini müzakirə edibİKT
09:35
Norveçdə keçmiş baş nazir barəsində Epşteyn işi üzrə istintaq başlayıbDigər ölkələr
09:31