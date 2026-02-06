KİV: Vens fevralın 9-10-da Ermənistan və Azərbaycana səfər edəcək

İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış” İlham Əliyevin Əbu-Dabi səfəri
    ABŞ-nin vitse-prezidenti Cey Di Vens fevralın 9-da Ermənistana səfər edəcək, növbəti gün isə Azərbaycana səfər həyata keçirəcək.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Ermənistan KİV-i məlumat yayıb.

    Bildirilib ki, onun Ermənistana səfərinin hazırlanması məqsədilə ABŞ-dən nümayəndə heyəti gəlib. Nümayəndə heyəti Ermənistanda 2 həftə qalacaq.

    Daha əvvəl ABŞ vitse-prezidentinin İtaliyada 2026-cı il Qış Olimpiya Oyunlarının açılışından sonra Azərbaycan və Ermənistana səfər edəcəyi barədə məlumat verilmişdi.

    ABŞ vitse-prezident Cey Di Vens
    СМИ: Вэнс посетит Армению 9 февраля
    US Vice President JD Vance to visit Armenia and Azerbaijan on Feb. 9–10

