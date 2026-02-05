Ильхам Алиев Визит Ильхама Алиева в Абу-Даби WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах
    Вэнс посетит Азербайджан и Армению после открытия Олимпиады в Италии

    Внешняя политика
    • 05 февраля, 2026
    • 11:02
    Вэнс посетит Азербайджан и Армению после открытия Олимпиады в Италии

    Американская делегация во главе с вице-президентом США Джэй Ди Вэнсом посетит Азербайджан и Армению после открытия на Зимних Олимпийских играх 2026 года в Италии.

    Как передает Report, об этом сообщает агентство AP.

    Отметим, что церемония открытия зимних Олимпийских игр 2026 года стартует 6 февраля.

    Согласно информации Госдепа США, американская делегация посетит Италию 4-7 февраля. В состав делегации войдет и госсекретарь США Марк Рубио.

    Ранее президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social сообщил о том, что Вэнс в феврале посетит Азербайджан и Армению в рамках продолжения мирных усилий Вашингтона на Южном Кавказе.

    ABŞ vitse-prezidentinin Azərbaycan və Ermənistana səfərinin təxmini tarixi məlum olub
    Vance to visit Azerbaijan, Armenia after Olympics opening in Italy
