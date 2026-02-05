Вэнс посетит Азербайджан и Армению после открытия Олимпиады в Италии

Американская делегация во главе с вице-президентом США Джэй Ди Вэнсом посетит Азербайджан и Армению после открытия на Зимних Олимпийских играх 2026 года в Италии.

Как передает Report, об этом сообщает агентство AP.

Отметим, что церемония открытия зимних Олимпийских игр 2026 года стартует 6 февраля.

Согласно информации Госдепа США, американская делегация посетит Италию 4-7 февраля. В состав делегации войдет и госсекретарь США Марк Рубио.

Ранее президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social сообщил о том, что Вэнс в феврале посетит Азербайджан и Армению в рамках продолжения мирных усилий Вашингтона на Южном Кавказе.