Вэнс посетит Азербайджан и Армению после открытия Олимпиады в Италии
Внешняя политика
- 05 февраля, 2026
- 11:02
Американская делегация во главе с вице-президентом США Джэй Ди Вэнсом посетит Азербайджан и Армению после открытия на Зимних Олимпийских играх 2026 года в Италии.
Как передает Report, об этом сообщает агентство AP.
Отметим, что церемония открытия зимних Олимпийских игр 2026 года стартует 6 февраля.
Согласно информации Госдепа США, американская делегация посетит Италию 4-7 февраля. В состав делегации войдет и госсекретарь США Марк Рубио.
Ранее президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social сообщил о том, что Вэнс в феврале посетит Азербайджан и Армению в рамках продолжения мирных усилий Вашингтона на Южном Кавказе.
Последние новости
11:26
В Абу-Даби начался второй день переговоров Украины, РФ и СШАДругие страны
11:24
Премьер Польши находится с визитом в КиевеВ регионе
11:23
CFI Financial Group стал единственным владельцем "дочки" в АзербайджанеФинансы
11:15
SOCAR AQŞ в течение двух лет пробурит 8 скважин в ТурцииЭнергетика
11:13
Азербайджан запускает глобальную кампанию по продвижению туризмаТуризм
11:11
Рафиев: Африканский континент является частью Движения неприсоединенияВнешняя политика
11:09
МИД Кубы призвал США ослабить давление и предложил сферы для сотрудничестваДругие страны
11:05
Маск запустил Starlink в ТаджикистанеДругие страны
11:02