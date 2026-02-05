Пакистан и Узбекистан обсудили укрепление двустороннего сотрудничества

Ильхам Алиев Визит Ильхама Алиева в Абу-Даби WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах
    Вице-премьер - министр иностранных дел Пакистана Мухаммад Исхак Дар и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в ходе встречи в Исламабаде обсудили укрепление двустороннего сотрудничества.

    Как передает Report, об этом сообщает МИД Пакистана.

    Глава МИД Пакистана передал президенту Узбекистана теплые приветствия от руководства и народа страны, подчеркнув важность дружественных отношений с Ташкентом. Он выразил уверенность, что визит президента Узбекистана будет способствовать дальнейшему расширению и углублению двустороннего взаимодействия.

    Стороны подтвердили приверженность развитию и диверсификации сотрудничества между Пакистаном и Узбекистаном, отметив значимость долгосрочных братских связей и готовность укреплять партнерство в различных сферах.

