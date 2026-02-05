Пакистан и Узбекистан обсудили укрепление двустороннего сотрудничества
- 05 февраля, 2026
- 17:28
Вице-премьер - министр иностранных дел Пакистана Мухаммад Исхак Дар и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в ходе встречи в Исламабаде обсудили укрепление двустороннего сотрудничества.
Как передает Report, об этом сообщает МИД Пакистана.
Глава МИД Пакистана передал президенту Узбекистана теплые приветствия от руководства и народа страны, подчеркнув важность дружественных отношений с Ташкентом. Он выразил уверенность, что визит президента Узбекистана будет способствовать дальнейшему расширению и углублению двустороннего взаимодействия.
Стороны подтвердили приверженность развитию и диверсификации сотрудничества между Пакистаном и Узбекистаном, отметив значимость долгосрочных братских связей и готовность укреплять партнерство в различных сферах.