Зеленский: Киев и Варшава готовятся к совместному производству дронов и другого вооружения

Украина и Польша готовятся к совместному производству дронов и другого вооружения.

Как передает Report, об этом написал президент Украины Владимир Зеленский в телеграм-канале по итогам разговора с премьер-министром Польши Дональдом Туском.

"Я проинформировал о ситуации в нашей стране - в энергетике и в вопросах восстановления. Обсудили сотрудничество в этой сфере, и есть направления, которые могут усилить обе наши страны. В частности, это касается развития энергетических сетей в Украине и Польше",- написал он.

Зеленский также добавил, что отдельной частью разговора стали совместные программы безопасности. Украина рассчитывает на дальнейшее участие Польши в программе PURL, которая позволяет Украине закупать американское вооружение.

"Также ожидаем, что Украина станет полноценным участником программы SAFE. Готовимся к совместному производству дронов и другого вооружения",- отметил он.

Он также добавил, что стороны обсудили и продолжающиеся дипломатические усилия для завершения войны.

"Я проинформировал о деятельности переговорной команды Украины. Отдельно подчеркнули важность продолжения давления на Россию. Мы должны завершить эту войну реально - с надежными гарантиями безопасности для Украины и всего нашего региона. И самое главное - Россия не должна получить никакого вознаграждения за вторжение",- подытожил Зеленский.