    Зеленский: Киев и Варшава готовятся к совместному производству дронов и другого вооружения

    Другие страны
    • 05 февраля, 2026
    • 17:29
    Зеленский: Киев и Варшава готовятся к совместному производству дронов и другого вооружения

    Украина и Польша готовятся к совместному производству дронов и другого вооружения.

    Как передает Report, об этом написал президент Украины Владимир Зеленский в телеграм-канале по итогам разговора с премьер-министром Польши Дональдом Туском.

    "Я проинформировал о ситуации в нашей стране - в энергетике и в вопросах восстановления. Обсудили сотрудничество в этой сфере, и есть направления, которые могут усилить обе наши страны. В частности, это касается развития энергетических сетей в Украине и Польше",- написал он.

    Зеленский также добавил, что отдельной частью разговора стали совместные программы безопасности. Украина рассчитывает на дальнейшее участие Польши в программе PURL, которая позволяет Украине закупать американское вооружение.

    "Также ожидаем, что Украина станет полноценным участником программы SAFE. Готовимся к совместному производству дронов и другого вооружения",- отметил он.

    Он также добавил, что стороны обсудили и продолжающиеся дипломатические усилия для завершения войны.

    "Я проинформировал о деятельности переговорной команды Украины. Отдельно подчеркнули важность продолжения давления на Россию. Мы должны завершить эту войну реально - с надежными гарантиями безопасности для Украины и всего нашего региона. И самое главное - Россия не должна получить никакого вознаграждения за вторжение",- подытожил Зеленский.

    Украина Владимир Зеленский Польша Дональд Туск производство дроны российско-украинская война
    Zelenski: Polşa ilə dron və digər silahların birgə istehsalına hazırlaşırıq
