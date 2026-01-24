Вице-президент США Джей Ди Вэнс в феврале посетит Азербайджан и Армению в рамках продолжения мирных усилий Вашингтона на Южном Кавказе.

Как передает Report, об этом американский лидер Дональд Трамп написал в соцсети Truth Social.

По его словам, визит Вэнса будет направлен на дальнейшее продвижение мирного процесса между Азербайджаном и Арменией, а также на реализацию так называемого "Маршрута Трампа" к международному миру и процветанию.

Трамп подчеркнул, что США намерены укреплять стратегическое партнерство с Азербайджаном и развивать сотрудничество с Арменией, в том числе в сфере мирных инициатив и экономических проектов.