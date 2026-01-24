Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Совет мира по Газе
    Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Совет мира по Газе

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс в феврале посетит Азербайджан

    Внешняя политика
    • 24 января, 2026
    • 04:10
    Вице-президент США Джей Ди Вэнс в феврале посетит Азербайджан

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс в феврале посетит Азербайджан и Армению в рамках продолжения мирных усилий Вашингтона на Южном Кавказе.

    Как передает Report, об этом американский лидер Дональд Трамп написал в соцсети Truth Social.

    По его словам, визит Вэнса будет направлен на дальнейшее продвижение мирного процесса между Азербайджаном и Арменией, а также на реализацию так называемого "Маршрута Трампа" к международному миру и процветанию.

    Трамп подчеркнул, что США намерены укреплять стратегическое партнерство с Азербайджаном и развивать сотрудничество с Арменией, в том числе в сфере мирных инициатив и экономических проектов.

    Дональд Трамп Джей Ди Вэнс Азербайджан Армения
    ABŞ-nin Vitse-prezidenti fevralda Azərbaycana səfər edəcək

    Последние новости

    04:46

    В США зафиксировали рост заказов пиццы рядом с Пентагоном

    Другие страны
    04:10

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс в феврале посетит Азербайджан

    Внешняя политика
    04:04

    Дональд Трамп выразил благодарность президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву

    Другие страны
    03:59

    Цена нефти Brent превысила $66 впервые с 14 января 2026 года

    Энергетика
    03:20

    Пентагон: США ударили по судну наркоторговцев в Тихом океане

    Другие страны
    02:43

    Нидерланды не примут участие в Совете мира

    Другие страны
    02:16

    США выразили обеспокоенность захватом 177 христиан в Нигерии

    Другие страны
    02:13

    В Товузском районе мать и ребенок, жившие на улице, взяты под контроль госорганов

    Социальная защита
    01:52

    В Турции произошло сильное землетрясение

    В регионе
    Лента новостей