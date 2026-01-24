Вице-президент США Джей Ди Вэнс в феврале посетит Азербайджан
Внешняя политика
- 24 января, 2026
- 04:10
Вице-президент США Джей Ди Вэнс в феврале посетит Азербайджан и Армению в рамках продолжения мирных усилий Вашингтона на Южном Кавказе.
Как передает Report, об этом американский лидер Дональд Трамп написал в соцсети Truth Social.
По его словам, визит Вэнса будет направлен на дальнейшее продвижение мирного процесса между Азербайджаном и Арменией, а также на реализацию так называемого "Маршрута Трампа" к международному миру и процветанию.
Трамп подчеркнул, что США намерены укреплять стратегическое партнерство с Азербайджаном и развивать сотрудничество с Арменией, в том числе в сфере мирных инициатив и экономических проектов.
Последние новости
04:46
В США зафиксировали рост заказов пиццы рядом с ПентагономДругие страны
04:10
Вице-президент США Джей Ди Вэнс в феврале посетит АзербайджанВнешняя политика
04:04
Дональд Трамп выразил благодарность президенту Азербайджана Ильхаму АлиевуДругие страны
03:59
Цена нефти Brent превысила $66 впервые с 14 января 2026 годаЭнергетика
03:20
Пентагон: США ударили по судну наркоторговцев в Тихом океанеДругие страны
02:43
Нидерланды не примут участие в Совете мираДругие страны
02:16
США выразили обеспокоенность захватом 177 христиан в НигерииДругие страны
02:13
В Товузском районе мать и ребенок, жившие на улице, взяты под контроль госоргановСоциальная защита
01:52