ABŞ-nin Vitse-prezidenti fevralda Azərbaycana səfər edəcək
Xarici siyasət
- 24 yanvar, 2026
- 04:12
ABŞ-nin Vitse-prezidenti Jey Di Vens fevralda Vaşinqtonun Cənubi Qafqazda davam edən sülh səylərinin bir hissəsi olaraq Azərbaycan və Ermənistana səfər edəcək.
"Report"un məlumatına görə, ABŞ Prezidenti Donald Tramp bu barədə "Truth Social" sosial şəbəkəsinda yazıb.
Onun sözlərinə görə, Vensin səfəri Azərbaycan və Ermənistan arasında sülh prosesini daha da irəli aparmağa, eləcə də "Beynəlxalq Sülh və Rifah naminə Tramp Marşrutu" (TRIPP) adlanan yolun həyata keçirilməsinə yönəlib.
Tramp vurğulayıb ki, ABŞ Azərbaycanla strateji tərəfdaşlığını gücləndirmək, Ermənistanla, o cümlədən sülh təşəbbüsləri və iqtisadi layihələr sahəsində əməkdaşlığı inkişaf etdirmək niyyətindədir.
Son xəbərlər
04:37
ABŞ Nigeriyada 177 xristianın qaçırılmasından narahatdırDigər ölkələr
04:12
ABŞ-nin Vitse-prezidenti fevralda Azərbaycana səfər edəcəkXarici siyasət
04:09
Tramp Prezident İlham Əliyevə təşəkkür edibDigər ölkələr
03:47
Kanadanın bir əyaləti Britaniya tacını gerbindən çıxarıbDigər ölkələr
03:30
ABŞ Sakit Okeanda narkotik qaçaqmalçılığı ilə məşğul olan gəmiyə zərbə endiribDigər ölkələr
03:08
Tramp: Kanada Qrenlandiyada "Qızıl Günbəz" sisteminin yerləşdirilməsinə qarşıdırDigər ölkələr
02:48
Video
Qərbi Azərbaycan Xronikası: Bir qup daşnak atamı öldürmək üçün plan cızmışdıDaxili siyasət
02:36
KİV: ABŞ neft tədarükünü dayandırmaq üçün Kubaya dəniz blokadası tətbiq edə bilərDigər ölkələr
02:09