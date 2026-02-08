İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"

    Azərbaycan Basketbol Liqasında XVI tura yekun vurulacaq

    Komanda
    • 08 fevral, 2026
    • 10:20
    Azərbaycan Basketbol Liqasında XVI tura yekun vurulacaq

    Azərbaycan Basketbol Liqasında bu gün XVI tura yekun vurulacaq.

    "Report"un məlumatına görə turun son oyun günündə iki qarşılaşma keçiriləcək.

    Əvvəlcə "Şəki" evdə "Abşeron Lions"la üz-üzə gələcək. Qarşılaşma saat 14:00-da Şəki Olimpiya İdman Kompleksində start götürəcək.

    Turun son görüşü Bakı İdman Sarayında "Neftçi" və "Sabah" arasında baş tutacaq. Bu matç saat 18:00-da başlayacaq.

    Qeyd edək ki, turun daha əvvəl keçirilən görüşlərində "Sumqayıt" "Lənkəran"ı (102:77), "Quba" "Sərhədçi"ni (97:89), "Ordu" "Naxçıvan"ı (95:92) "Gəncə" NTD-ni (104:85) məğlub edib.

    Azərbaycan Basketbol Liqası NTD klubu

    Son xəbərlər

    11:06

    Rusiya Zaporojyeyə 300 dronla hücum edib, ölən və yaralananlar var

    Digər ölkələr
    10:53

    Masallıda 9 kiloqram narkotik vasitə aşkarlanıb

    Hadisə
    10:43

    Pezeşkian: İran-ABŞ danışıqları irəliyə doğru addım idi

    Region
    10:25
    Foto

    Leyla Əliyeva və Alena Əliyeva Gəncədə qadın sahibkarın sağlam qida brendi ilə tanış olublar

    Biznes
    10:22

    Sulutəpə dairəsi istiqamətində nəqliyyatın hərəkətinə məhdudiyyət tətbiq edilib

    İnfrastruktur
    10:20

    Azərbaycan Basketbol Liqasında XVI tura yekun vurulacaq

    Komanda
    10:05
    Foto

    Gəncə Dövlət Dram Teatrında "İsi və Piti" animasiya serialının premyerası olub

    İncəsənət
    10:02

    "Böyük Dəbilqə": Azərbaycanın 5 cüdoçusu mübarizəyə qoşulacaq

    Fərdi
    09:57

    Portuqaliyada prezident seçkilərinin ikinci turu keçiriləcək

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti